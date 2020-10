Arresti in via Corsica, Roberti dice grazie alla Polizia di Stato

TERMOLI. “Grazie all’intervento tempestivo e alle successive indagini della Polizia, due persone che hanno aggredito un 34enne in via Corsica, sono state prontamente arrestate”.

E’ il commento del sindaco di Termoli Francesco Roberti che si è voluto complimentare con il personale della polizia del locale commissariato coadiuvato dal vice questore Maria Concetta Piccitto e con il personale del Servizio Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale che hanno condotto le indagini.

“Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Roberti - intendiamo esprimere i più sentiti ringraziamenti alla polizia che, insieme alle altre forze dell’ordine, è sempre impegnata in prima linea per garantire la pubblica incolumità. Non è possibile tollerare in nessun modo gesti simili di inaudita violenza. Inviamo i migliori auguri di pronta guarigione al 34enne che è stato ricoverato a Pozzilli”.