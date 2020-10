Molise "Pot-pourrì": territorio, costa e mare

TERMOLI. Il Territorio (dal lat. Territorium – territor – Terra nullius) è una porzione di terra o di terreno d’una certa estensione che costituisce un’unità giurisdizionale, amministrativa, ossia un artefatto sociale derivato da processi umani di territorializzazione in costante evoluzione, comprendente, oltre la terraferma delimitata dai confini, il sottosuolo, le acque interne, il mare territoriale e il fondo di esso, e lo spazio atmosferico sovrastante sia la terraferma sia le acque territoriali.



La costa è la parte di territorio che confina con il mare.

Il mare non è un confine, ma un orizzonte. Il mare e la costa vivono in un connubio ancestrale: il mare vive con la costa, ma vive anche da solo; la costa senza il mare non vive e se vive è povera e arida. e rimane solo e sempre territorio.

La costa può essere alta e rocciosa o bassa e sabbiosa. Il mare è solo e sempre salato, ma anche leggero, spumoso, violento e tempestoso e va comunque affrontato a testa alta e con coraggio. Questa regione, così come quasi tutti i territori della dorsale adriatica, confina ad Est con il mare Adriatico dove si affaccia con i suoi 33 km di costa bassa e sabbiosa. Tale conformazione ha permesso naturalmente di sfruttare e sviluppare le sue peculiarità a favore delle attività turistiche -ricreative che vanno a beneficio del territorio creando sviluppo, lavoro, investimenti e quindi economia.

E’ opportuno considerare che il tratto di costa molisano, e per questo riviera di Termoli, non può essere solo una barriera di 30 km affollata di ombrelloni, che fanno ombra, che producono ricchezza 3 mesi l’anno, ahimè se l’estate è buona, e poi “si chiudono” e la festa è finita, e il tratto di costa si ripopola solo di cinghiali che scendono al mare o di carcasse di caretta caretta alla deriva e poveri delfini spiaggiati. Per contro la montagna, che viene ricoperta dalla neve 3 mesi l’anno, se l’inverno è buono, “non chiude gli ombrelloni”, ma, dopo che la neve si è sciolta, continua ad offrire l’altra sua faccia : la natura, l’ambiente e l’aria fresca, con le sue numerose attività ludiche che, nel periodo estivo, continuano ad interessare il territorio finalmente libero dai cinghiali che sono scesi al mare.

Forse per colpa di quel Maometto si continua solo e sempre a parlare di montagna, “ l’insegna araldica” di questa regione ed ora anche di Tratturi e Transumanza nel Molise, oggi resi più famosi dal riconoscimento quale Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, la cui valorizzazione e crescita portano, oltre ai benefici e ricchezza economica nel nostro territorio, anche sviluppo sociale e di rispetto per l’ambiente attraverso un “turismo lento”. Dimentichiamo però che il confine naturale e “prezioso” del Molise, pari a 33 km., è sul mare e che il mare non è montagna, ma di più. Infatti il pianeta terra per il 70% (3/4) della sua superficie è coperta da acqua. Cosa vuol dire? Il mare non ha stagioni, né limitazioni, è salato di per se, è sfrontato e per questo concede all’uomo nuove speranze offrendo la sua superficie. Allora anche noi dobbiamo essere sfrontati , siamo noi che dobbiamo fare il miracolo e solcare quella superficie che ci porta oltre i nostri confini. La terra va zappata, duemila anni prima di Cristo il pesce era venerato come simbolo di fecondità sia umana che animale. Se cerchiamo le perle dobbiamo tuffarci in profondità e non si può spiegare l’abisso a chi sceglie di restare in superficie.

Scrive Angelo Turco (Geografo/1946) : “ L’azione umana della TERRITORIALIZZAZIONE consiste nel trasformare l’agire spaziale nell’agire territoriale. La strutturazione della territorializzazione è caratterizzata da determinate forme di uso della superficie terrestre e delle sue risorse”. Invece Il nostro agire spaziale pare essere come il volo dei passeri che si poggiano e cacano sempre sullo stesso tetto (territorio). Sembra che Il nostro territorio (il Molise) sia caratterizzato dalle sue peculiarità naturali come l’ambiente e le sue risorse, coltiviamo pomodori e piselli nostrani e rifiutiamo il petrolio. Una definizione che parrebbe ad hoc per questa Regione :“Territorio, area geografica delimitata e controllata da un individuo o da un gruppo di individui al fine di influenzare o controllare persone, fenomeni o relazioni localizzati al suo interno” .

Mi viene da pensare che a Termoli se tolgono la ferrovia e si interdicono le strade restiamo isolati con la probabilità che ci estinguiamo. Per questo bisogna trasformare il porto in uno scalo marittimo, in una stazione/terminal a doppio binario che possa servire ad aprirci verso i paesi d’oltremare e a ricevere, che vada oltre la pesca costiera, oltre la spiaggia di ombrelloni e le isole Tremiti, allargare i nostri orizzonti verso luoghi a noi sconosciuti ma che il mare ci indica, a conoscere nuove culture, che contribuisca alla nostra economia creando delle nuove e non riciclate opportunità. Noi invece continuiamo a vivere in prossimità del mare come rane intorno ad uno stagno.

Si parla di costa frontaliera: Croazia, Montenegro, Albania ecc., sarà cosa buona e giusta? Certo che è giusta. Ma “ndò vai ... se la banana non ce l’hai”. Il Molise, dal 27 dicembre 1963, è come una nave ormeggiata in un porto, poppa a terra e ancore a mare, cioè al sicuro, ma non è per questo che le navi sono state costruite (v. TERMOLI JET).

“L’Adriatico”, mare dei miti antichi. Ma anche degli scontri tra le navi della Mezzaluna ottomana e della Croce, crocevia dei commerci da e per il centro Europa, di corsari e di pirati, di marinai valenti che hanno navigato in tutto il mondo, di cantieristica di eccellenza. Un mare che ha visto sorgere e tramontare imperi. Una mare che racconta storie di uomini e barche, dalla mitica Argo alla nave-laboratorio di Marconi, della grande guerra. Un mare chiuso, un mare di passaggio, una frontiera tra Oriente e Occidente: tutto ciò è stato di fronte a noi, pare assurdo, ma è vero in quanto è storia.

Non per niente il noto proverbio: “Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna” si riferisce all’abilità di trasformare un disastro in un successo solo grazie alla faccia tosta. In molti, però, lo citano nella sua variante (sbagliata), che vede gli ordini invertiti: “Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto”, e si intende, quasi in modo fatalistico, che se una cosa deve accadere, allora accadrà, anche a costo di stravolgere l’ordine naturale delle cose. Niente di più creativo. Se l’assurdità è oggetto di risate, senza dubbio la grande sfrontatezza possiede un lato assurdo.

Per contro la politica spesso ha buone idee, ma cattiva pratica, promette grandi cose e poi fallisce in modo vergognoso, riesce comunque ad infischiarsene, fare spallucce e andare avanti come se niente fosse. Istruttivo, ricorda qualcuno.

Tonino Fusco /A.M.Racc.