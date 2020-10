Cronache da Covid-19: il virus regolatore

TERMOLI. Cronache irriverenti da Covid-19, le potremmo definire così, quelle narrate dal presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che alla vigilia del nuovo Dpcm ha sciorinato una descrizione socio-sanitaria del virus che ha messo in ginocchio il mondo.

«E' un virus molto esperto, mostra di saper ben regolare i tempi, di gestire le stagioni, di stabilire le fasce orarie !

Dopo un primo periodo di grande impegno, ha preso le ferie da maggio a settembre, per poi tornare, come promesso, preferendo fare vita notturna, andando in palestra, e giocare a calcetto, ma al calcio professionistico assolutamente no!

Va a piedi e viaggia in macchina, ma non va in treno, in bus in metro e neanche in aereo.

Preferisce frequentare bar, ristoranti e pub, non ti infetta se stai seduto ai tavoli ma solo se stai in piedi o fuori nei pressi del locale!

E' un virus che si presenta educato e rispettoso, non manca ai funerali, ai matrimoni e feste varie, senza lesinare le feste private in casa. Dimostra di non amare la scuola, le banche, Inps, l'Agenzia delle Entrate, e quindi non le frequenta!

E' un virus che conosce e sa fare finanza, non pagando la cassa integrazione, ma assicurando pensioni d'oro, vitalizi e benefit vari ai soggetti giusti che tanto si sono prodigati per far maturare negli anni un debito di oltre 2.000 miliardi di euro a carico di tutti gli italiani e delle future generazioni!

È pericolosissimo per gli anziani e i malati, mostrando spesso un "occhio di riguardo" verso le persone importanti che qualora li infetta non li fa morire, e spesso li fa crescere in popolarità e gradimento. Ciò vale ancor più per i politici!

E' un virus che preferisce accanirsi sulle partite Iva e le fasce deboli, mentre evita di colpire lobby e poteri forti!

E' un grande infame! Ti lascia morire solo, senza affetti, senza conforto, senza alcuna pietà!

E' anche borioso! Ha tolto il posto al cancro, all'infarto, all'ictus, e tante altre malattie mortali. Il Covid-19 vuole dimostrare che ora si muore solo per sua volontà!

Sono, forse anche queste le ragioni che spingono i nostri governanti ad emettere provvedimenti che i cittadini si trovano a dover rispettare, spesso senza comprendere e condividere significato e logica.