​Torneremo ad avere l’estate di sempre che per i termolesi è “a stagiòn”

TERMOLI. Termoli non è Termoli senza l’estate di sempre. Perché, per Termoli, l’estate è come la torta di compleanno. Provate a festeggiare il compleanno di vostro figlio senza la torta. Che razza di compleanno è?



Oppure è come il caffè della mattina, provate a fare colazione senza caffè, ma che razza di colazione è. E si potrebbe continuare con altre metafore per confermare l’essenzialità da Stagiòn. La si chiamava così in tempi non recenti, pur essendo quattro le stagioni. Ma per l’Estate, la più importante per i Termolesi, bastava dire a stagiòn.

E’ ovvio che l’estate quando arriva, arriva dappertutto: in città, in montagna, in collina. Ma a Termoli, come in tanti paesi di mare, l’estate è qualcosa di più. Essa è il risveglio dopo il letargo, è l’alba dopo la notte, é il sole dopo ore di pioggia torrentizia.

Coloro che dicono che nell’estate appena passata abbiamo strafatto o non sono termolesi oppure non colgono lo spirito di Termoli.

Perché al di là delle modifiche alle festività di San Basso (in particolare la processione per mare in cui la statua del Santo è sostituita da una foto), al di là dell’annullamento dei fuochi d’artificio di Ferragosto (che non è cosa da poco) e degli altri vincoli che esaltano il doppio centimetro di solito utilizzato dagli edili, non si può limitare il godere della spiaggia del mare del sole ai Termolesi. I quali, come negli altri anni, si sono immersi in quel clima di gioia, in quell’abbaglio di luce, in quella sabbia cocente che solo l’estate può dare. Sarebbe come togliere il vino ad un sommelier, la montagna ad un alpinista, il figlio ad una madre.

Coloro che assumono il ruolo di cassiere e dicono abbiamo strafatto ed ora paghiamo il conto non colgono che il Molise e quindiTermoli, sia nella fasiprelockdown e lockdown sia nella fase 2 di tutti liberi (se pur con le limitazioni dei vari Dpcm) era stata un’isola felice nel panorama nazionale del Coronavirus con dei bassissimi numeri pandemici che giustamente ci ponevano addirittura di fronte al quesito siamo bravi o siamo fortunati?

Quindi con la combinazione di una presenza pandemica minima ed un Dna termolese caratterizzato da un forte imprinting legato al periodo più caldo dell’anno, anche nel 2020 i Termolesi e l’Estate si sono congiunti in un’ attrazione naturale con spontaneità e con amore.

Ora, a metà ottobre in Italia ci troviamo completamente in una nuova fase. E la scorsa settimana, il Molise con i numeri pandemici schizzati in alto e con il rapporto di 7 contagiati su 100 tamponati, si è trovata tra le regioni più colpite dal Covid.

Quindi il cambio di comportamento è indispensabile. Ma invece che indietro, bisogna guardare avanti. Ma con quali occhiali? Con quale strategia? Onestamente non saprei, nonostantemi sia interessato in passato di strategia, ma aziendale. Invece fare una strategia geo planetaria virale è una cosa diversa.

Però possiamo essere certi di quanto segue. Per affrontare la nuova battaglia contro il Covid occorre che avvengano due cambiamenti relativi ai negazionisti ed agli imbecilli.

I negazionisti del Covid, tifosi dell’Incredulità di Tommaso («Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo») a fronte del crescente numero di contagiati e di morti diventino credenti e timorosi dell’invisibile Killer.

Gli imbecilli trasgressori della terna strategica (mascherina, distanzadi sicurezza, igiene delle mani).

minacciati da una salatissima multa o di essere inviati al confino in un territorio simil - siberiano oppure di pulire ricci marini in un girone dell’inferno dantesco per l’eternità, si convincano che è più conveniente rispettare le tre condizioni di salvezza.

Conclusione

A parte il vaccino che è l’unico vero killer-buono del killer cattivo, la vittoria sul Covid dipende da noi. Lui il perfido muore quando non può saltare da una persona all’altra attraverso il muco. E noi tutti, ma proprio tutti compreso gli ex imbecilli rinsaviti e gli ex negazionisti seguaci di San Tommaso post verifica, non gli daremo questa possibilità.

E così con pazienza e determinazione ci potremo riprendere la piena libertà ed in particolare torneremo ad avere l’estate che per i Temolesi è semplicemente ed unicamente a stagiòn.

Luigi De Gregorio