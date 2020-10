TERMOLI. Non ci sono campanilismi in basso Molise, visto che c’è chi afferma che «Si fa ancora in tempo a ripensare di aprire un centro Covid presso l'ex ospedale di Larinoۚ». Parole scolpite come pietre dal patologo clinico Giancarlo Totaro. «La politica locale ha accettato la sconfitta troppo presto e senza combattere ad oltranza per un presidio sanitario così importante. Ma i tempi non sono scaduti pertanto combattiamo insieme, politica ed operatori sanitari, a far risorgere la sanità del basso Molise.

Incontriamoci operatori e sindaci e diamo un segnale forte ed inequivocabile. Lo suggerisce il buon senso e la particolare gravità della curva dei contagi in atto con questa seconda ondata. Rendere disponibili presso l'ex Vietri un numero di posti adeguato, magari per pazienti sub acuti, è una possibilità da prendere in considerazione con la massima serietà perché in caso di andamento esponenziale dell'epidemia coerente con quello attuale sarà necessario triagiare i pazienti e liberare e riservare i posti letto della sede specialistica di Campobasso ai pazienti più gravi ed a rischio.

Un reparto con annesso laboratorio di biologia molecolare spoke territoriale pronto a vicariare l'accoglienza sanitaria dei pazienti Covid della nostra regione qualora l'epidemia sia particolarmente grave. Aprire un reparto Covid, vicariante quello di Campobasso, a Larino è ancora una idea giustissima, anzi necessaria, che dovrebbe trovare la politica locale unita nel perseguire questo obiettivo ed è stato un errore aver accettato troppo presto e senza combattere le decisioni prese da chi continua a portare tutto a Campobasso».