Ultima serata prima del mini-lockdown, umori e prospettive

TERMOLI. Come reagirà il settore della ristorazione rispetto alla chiusura serale imposta alle 18, che in pratica toglierà buona parte del mercato di riferimento? Ieri sera ultima passeggiata prima della serrata, intorno alle 22 poche le persone in centro, pochi i tavolini occupati e umore mesto, sia da parte degli avventori che dei gestori, almeno per quello che abbiamo potuto sondare.

L'esperienza del lungo lockdown primaverile, che li ha visti riaprire progressivamente, anche ben oltre la data concessa dal Governo, a causa degli adeguamenti imposti dai protocolli adottati in sede normativa, ha mostrato quelle che sono le mitigazioni dei danni possibili attraverso l'asporto e le consegne a domicilio, ma si tratta pur sempre di un palliativo.

A differenza di allora, il premier Conte si è impegnato pubblicamente ieri a erogare direttamente sui conti correnti dei titolari delle attività costrette a chiudere anzitempo nel tardo pomeriggio le provvidenze, vedremo se sarà davvero così.

Abbiamo interpellato qualche ristoratore e l'idea che abbiamo tratto, al di là di chi approfitterà per anticipare le ferie o prolungarle, poiché già in agenda nel periodo coincidente a queste restrizioni ulteriori causate dall'esigenza di contenere l'ascesa e la diffusione del Covid-19 nel Paese, è quella di restare in trincea, magari riorganizzando proprio orari e rendendo più snella a fruibile la ristorazione stessa e l'accoglienza, sempre col rigoroso distanziamento interno e il limite al numero di persone nelle sedute. Quindi, non solo puntando alla somministrazione take away.

Discorso che chiaramente cade per quei locali che vivevano proprio dal tardo pomeriggio in poi, dove resta difficile ricollocarsi nel mercato dell'asporto.