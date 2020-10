Violazioni su mascherine e non solo

TERMOLI. Seguendo l’attualità, e riferendoci al Covid, sintetizziamo per il lettore le violazioni ipotizzabili, sulla scorta delle norme violate e ne precisiamo gli importi. L’inottemperanza all’obbligo di avere sempre al seguito dispositivi di protezione delle vie respiratorie è sanzionata dall’art. 1, c. 1, b), del dpcm 13.X.2020.

Analogamente l’obbligo dell’utilizzo, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, ad

eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Va preso in esame anche l’art. 2, c. 1, del d.l. n. 33/2020, convertito nella legge n. 74/2020. La conseguente sanzione (da 400 a 1.000 euro) può essere conciliata con 400 € (ridotti a 280 se pagata entro 5 gg.). Restano esclusi dall’obbligo della mascherina: 1) i soggetti che stanno svolgendo

attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai 6 anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella medesima incompatibilità.

L’inottemperanza, per i singoli settori di attività, alle misure di prevenzione e contenimento contenute nelle linee guida allegate al dpcm 7 agosto 2020, sono punite ai sensi degli artt. 1 e 2, allegati 1-20, e dell’art. 2, c. 1, del d.l. sopra citato. L’importo della sanzione è la stessa. Il soggetto che non ottemperi al divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, quando sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al test, vìola l’art. dell’Ordinanza del Presidente della Regione e l’art. 260 Tuls. Prevista la segnalazione all’A.g. per chiunque non osservi un

ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo. La pena è quella dell’arresto da 3 a 18 mesi unitamente al pagamento di un'ammenda da 500 a 5.000 euro, senza possibilità di oblazione.

Il gestore di una sala da ballo, di una discoteca (e locali assimilati), all’aperto o al chiuso, che non abbia ottemperato alla sospensione delle attività, viola l’art. 1, c. 1, b, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 nonché l’art. 4 del d.l. n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. Sanzione da 400 a 1.000 euro (400 euro, in misura ridotta 280, quando corrisposta entro 5 gg.).

Claudio de Luca