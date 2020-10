Locali chiusi dalle 18, "Termoli in diretta" dal Corso nazionale per dare voce alle categorie

TERMOLI. Gestori pronti a condividere la presa di posizione e di coscienza sull’ultimo provvedimento che per un mese trancia le attività di bar, ristorazione, gelateria e pasticceria in Italia: tutti insieme stasera sul Corso nazionale per una edizione che possiamo definire straordinaria di Termoli in diretta, dalle 18.

Il nostro invito è rivolto proprio ai titolari delle attività e agli addetti delle categorie colpite da quest’ultimo mini-lockdown, così da poter dare voce ancora più forte alla loro protesta.



Il pensiero di Termolionline riguardo le ulteriori restrizioni imposte da oggi col Dpcm del capo del Governo Giuseppe Conte è stato già reso noto ieri, con un articolo di analisi riguardo i presunti errori che hanno condotto alla seconda ondata di coronavirus in Italia, ma oggi, con la rubrica Termoli in diretta, in live streaming, scendiamo in campo.

Dopo il debutto avvenuto venerdì 9 ottobre, la trasmissione ideata e condotta dall’editore Nicola Montuori torna oggi pomeriggio dalle 18, direttamente da Corso nazionale, nell’orario in cui le attività di bar e ristorazione devono chiudere a seguito delle nuove norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

In live streaming, sia sul portale che sulla nostra pagina Facebook, sarà possibile assistere alla testimonianza reale di ciò che avviene da stasera, proprio alle 18, in virtù dei cambiamenti apportati dal provvedimento illustrato ieri dal presidente del Consiglio dei Ministri.

A distanza di pochi mesi dal precedente periodo di chiusura, si rischia la sopravvivenza di un numero significativo di imprese in un comparto che per una località a vocazione turistica come Termoli è vitale e strategico.



Termolionline è sempre al fianco delle categorie, come avvenne nel periodo che ha segnato nei mesi più duri della pandemia, quando tutti noi eravamo in casa per osservare le misure di emergenza imposte dal Governo Conte contro il dilagare del Covid-19 nel nostro Paese.