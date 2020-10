Muore 83enne nel reparto di Malattie infettive, è la 29esima vittima Covid in Molise

CAMPOBASSO. L'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 nel nostro Paese ha provocato la 29esima vittima registrata in Molise. Si tratta di un paziente 83enne di Isernia, deceduto nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. A renderlo noto è stato il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano. Il decesso odierno fa salire a 8 il numero delle persone morte col Covid-19 in provincia di Isernia, contro 19 in quella di Campobasso e due provenienti da fuori regione.

Attualmente, sono 18 i degenti ricoverati in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva all'ospedale Cardarelli.