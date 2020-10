Raccolta differenziata, la TeAm fa causa al Comune per ultime fatture ancora insolute

TERMOLI. Teramo Ambiente all'attacco del Comune di Termoli. Resta ancora aperto un contenzioso, di natura civile, con l'ex gestore del servizio di Igiene urbana al Tribunale per le imprese di Campobasso.

Il prossimo 29 ottobre andrà in discussione la citazione su fatture rimaste insolute, debitamente registrate, per un importo di euro 244.933,09, cui vanno a sommarsi gli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002 per 167.141,09 euro oltre allo svincolo della polizza fideiussoria, importi per i quali l'ente è stato diffidato e costituito in mora con nota del 22 gennaio scorso. La TeAm chiede di ottenere la somma di 412.080,03 euro e condannare l'Amministrazione comunale di Termoli al pagamento delle citate somme oltre Iva come per legge, interessi maturati e maturandi dalla data del 9 gennaio 2020 al saldo, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, con vittoria di spese e onorari.

Il Comune di Termoli non molla e anche al fine di valutare la proposizione di una domanda autonoma per la proposizione di domanda di pagamento o risarcitoria per le pretese creditorie avanzate dall'Ente nei confronti della stessa ditta come risulta dalla nota prot. n. 38746 del luglio scorso, la giunta comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio del sindaco, affidando la difesa legale dell’amministrazione all’avvocato Antonio Capobianco.