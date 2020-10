Come cambia la scuola superiore col Dpcm, tre giorni di attività a distanza su 4

GUGLIONESI. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm del 25.10.2020 e alla Nota Miur n.1927 del 25.10.2020, a partire da martedì 27 ottobre, le attività didattiche subiranno le seguenti modifiche:

martedì 27 e mercoledì 28, tutte le classi svolgeranno attività a distanza secondo l’orario in vigore. Si raccomanda i docenti di calibrare l’attività sincrona non superando 45 minuti di collegamento;

- giovedì 29 ottobre tutte le classi del triennio svolgeranno attività in presenza, secondo l’orario in vigore, mentre tutte le classi del biennio proseguiranno le attività a distanza; - venerdì 30 ottobre tutte le classi del biennio svolgeranno attività in presenza, mentre tutte le classi del triennio proseguiranno con le attività a distanza.

Successivamente, verrà comunicato il nuovo orario, in vigore a partire dal 3 novembre 2020.

Questa è la nota del liceo delle Scienze umane di Guglionesi.