Rifiuti a Campomarino, non sono mancati ritiri...

CAMPOMARINO. Lagnanze social riguardo la presenza di rifiuti in ordine sparso e disperso a Campomarino, ma c'è un perché, quello che ha precisato l'assessore all'Ambiente Antonio Saburro.

«Circa la presenza di cumuli di immondizia fuori dalle eco-isole nella giornata di domenica, voglio precisare che le 8 ecoisole sono state tutte svuotate nella giornata di sabato e più precisamente alle ore 11.15. Inoltre, a differenza di quanto avviene nel periodo di alta stagione (ritiro giornaliero) il servizio viene svolto fino a sabato mattina, per poi essere ripreso il lunedì. Ma non è tutto, le 8 eco-isole presenti, vanno usate solo da chi non è residente e che viene a lido solo per qualche giorno.

Per i residenti è aperto sia l'ecopunto in paese (tutte le mattine dal lunedi al sabato) che attivo il porta a porta con ritiro delle frazioni nei giorni stabiliti come da calendario. Alla luce di tutto questo, quanto verificatosi domenica non è da imputarsi al mancato servizio che la ditta dovrebbe effettuare e che non ha fatto, ma credo che le problematiche siano di tutt'altra natura (come dimostano le foto scattate questa mattina ad apertura ecoisole).

Per il resto, affermo tranquillamente che, seppur esistano ancora diverse problematiche, la situazione rispetto agli anni precedenti è molto migliorata (nonostante ci sia ancora tanto da fare).

Colgo l'occasione, visto che non l'ho fatto a fine estate, di esprimere il mio più totale apprezzamento per il lavoro che la ditta Giuliani ha fatto questa estate».