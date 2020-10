Fare la tinta ai capelli fai da te: come si fa e quali prodotti utilizzare?

TERMOLI. Chi l’ha detto che per dare un tocco di colore e di originalità ai propri capelli bisogna per forza andare dal parrucchiere e spendere una fortuna? Esistono infatti diverse soluzioni fai da te che possono essere molto efficaci e comode da utilizzare, come ad esempio i prodotti Garnier.

Prima di proseguire con la tinta fai da te, è importante valutare alcuni aspetti. È fondamentale prestare attenzione ai capelli. È infatti importante stabilire se siete già tinte oppure se i vostri capelli sono naturali. Nel primo caso potete solo scurire e mai schiarire il colore, mentre, nel secondo caso, potete schiarire fino a 2 toni e scurire quanto volete: il consiglio però è di non discostarsi troppo dal colore naturale. I colori sono classificati secondo una scala stabilita dai professionisti: ci sono sfumature principali che vanno dalla più chiara alla più scura e poi ci sono i riflessi: quelli caldi come il color oro, mogano, rosso, rame, e quelli freddi come iridato o cenere.

Come applicare la tinta

Applicare la tinta fai da te è molto semplice. Utilizzando i giusti prodotti lo è ancor di più visto che nelle confezioni di tinture fai da te presenti in commercio troverete dei minikit che contengono tutto l'occorrente, con le istruzione per applicare la tinta. Ci sono però dei consigli che è importante seguire sempre per evitare inconvenienti. Prima di tutto fate la prova allergica 48 ore prima di colorare i capelli: applica un po’ di prodotto su una zona della pelle delicata (va bene la parte interna del polso) che deve essere priva di lesioni e irritazioni. Aspetta 15 minuti e sciacqua. Se la zona non si è arrossata puoi procedere con la tintura.

L’utilizzo del pennello

Nell’applicazione è molto importante utilizzare un pennello adatto all'uso, che potete acquistare in profumeria. Miscelate la dose di tinta necessaria per i tuoi capelli e procedete con l'applicazione, partendo dalle radici e portando il colore verso le punte, ciocca per ciocca. Spennellate poi il colore in modo da distribuirlo omogeneamente: se avete i capelli medio-lunghi avvolgeteli in uno chignon per il tempo di posa. Potrete poi applicare sui capelli la pellicola trasparente per alimenti, per proteggere la chioma e potenziare l'azione del colore: terrà ben ferma la capigliatura e agevolerà l'azione del colore sui capelli. Una volta fatto ciò è importante risciacquare bene e fissare, asciugando i capelli con l’asciugamano e poi con il phon.

I migliori prodotti

Ovviamente quando si sceglie una tinta è bene optare per i migliori prodotti come Garnier Olia. Un prodotto che permette di ottenere un colore ricco e brillante, a lunga durata, mantenendo i capelli morbidi e luminosi.

La crema colorante Olia, senza ammoniaca, viene attivata dall’olio e migliora la qualità visibile del capello permettendo al tempo stesso la massima copertura dei capelli bianchi. Olia di Garnier è infatti composta per il 60% di oli nella crema colorante che, grazie all'innovativa tecnologia ODS (Oil Delivery System), diffondono il colore fino al cuore del capello per un risultato colore intenso.