Puchetti convoca il Coc, «Occorre rendere più tempestivi tamponi e risultati»

LARINO. «Informo la cittadinanza che nel pomeriggio di oggi si è tenuta la consueta riunione del Centro operativo comunale, convocata per fare il punto della situazione rispetto alla diffusione del Covid-19 in città. Attualmente i soggetti positivi a Larino sono tre, soltanto due abitano in città».

Interviene così il sindaco di Larino Pino Puchetti.

«Come coordinatore del Coc mi sento di dire che la situazione in città fortunatamente è sotto controllo.

Questo, grazie anche alla fattiva collaborazione della Caritas e della Croce Rossa che hanno svolto un lavoro encomiabile. Il mio grazie va anche all'intera cittadinanza che fin qui ha rispettato tutte le norme emanate in tema di contenimento del contagio. L'unica preoccupazione che abbiamo registrato è quella relativa alla nuova procedura di effettuazione dei tamponi per cui ci auguriamo che si possa trovare presto una soluzione che consenta di poterli effettuare in tempi rapidi e di avere allo stesso modo i risultati.

La prossima riunione del Coc è in programma lunedì prossimo».