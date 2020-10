«Carenze di personale, strutturali e mezzi», in stato di agitazione la sanità in Molise

CAMPOBASSO. Le organizzazioni di categoria della sanità pubblica hanno proclamato lo stato di agitazione in Molise, casus belli le contestazioni per carenza di personale, strutturali e di mezzi adeguati. per mancato rispetto di impegni assunti, per mancati riconoscimenti economici di parte regionale e di parte aziendale (Asrem).

Il diritto alla salute dei cittadini, si misura attraverso la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie erogate e diventa esigibile quando, nelle unità operative ospedaliere e territoriali, sono presenti tutti i professionisti previsti e i presidi necessari per assistere l’ammalato in sicurezza.

La salute si tutela anche adeguando le strutture e indicando percorsi logici per evitare assembramenti come spesso sta accadendo dall'inizio della pandemia da Covid-19.

Invece, nelle nostre unità operative ospedaliere e territoriali, nelle sale operatorie, nei pronto soccorso degli ospedali di Campobasso, lsernia, Termoli ed Agnone, nelle postazioni del 118, non vi è personale a sufficienza per garantire la copertura dei turni h 24 con relativa assistenza sanitaria in emergenza/urgenza perché talvolta mancano spazi adeguati per visitare i pazienti in sicurezza. Nella realtà, a volte, sembra di essere in un campo di battaglia dove nessuno si può tirare indietro e gli unici operatori previsti nei turni di servizio o addirittura reperibili dovrebbero fare miracoli.

La carenza di strutture, di strumentazioni adeguate e di personale sanitario, tecnico ed amministrativo aggravata dalle assenze per infortunio sul lavoro, malattia, congedi straordinari e limitazioni varie, non permette più di programmare i turni di servizio facendo saltare puntualmente anche la programmazione dei riposi e delle ferie.

Di contro I'Asrem obbliga il personale in servizio a effettuare turni di servizio di dodici ore consecutive e dove non basta il turno ordinario si ricorre a turni straordinari di reperibilità introdotti all’occorrenza.

Questo accade sempre più frequentemente tant'è che le scriventi hanno fatto ricorso anche agli organi di tutela e nonostante siano stati informati i vertici aziendali, tutto continua come se nulla fosse accaduto.

Pur tuttavia, la Regione Molise, la Direzione strategica dell'Asrem, la Direzione della salute ed il Commissario della sanità non intendono farsi carico concretamente a trovare le soluzioni definitive; ecco perché il sindacato si vede costretto a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale.

I professionisti della sanità: medici, infermieri, ostetriche, Oss, ausiliari, tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti e dietiste, autisti di autoambulanza e personale amministrativo non possono più subire imposizioni di orai in contrasto con il Ccnl lesivi della loro dignità professionale senza alcun i conoscimento economico.

Non è raro evidenziare nei riepiloghi degli orai fatti in straordinario il superamento di 300/400 ore non retribuite e residui di centinaia di giorni di ferie non godute.

La buona volontà e la pazienza non bastano più, adesso denunciamo pubblicamente l'immobilismo di un governo regionale e di una direzione strategica non curante della sanità che rischia di mettere a rischio la salute dei cittadini continuando a chiedere sacrifici ai propri lavoratori. ln attesa di interventi risolutivi e immediati».