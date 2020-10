COLLETORTO. I contagi riscontrati a Colletorto non sono riconducibili a un cluster scolastico, lo precisa la dirigente Giovanna Fantetti. «Come dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, che comprende anche il plesso di Colletorto. Ho letto e sentito parlare in qualche tg di cluster scolastico.

Vorrei precisare che a Colletorto tra i positivi ci sono persone che nulla hanno a che fare con la scuola. Il tutto si è scoperto perché una ragazza della scuola secondaria di I grado ha avuto la febbre e da prassi ha fatto il tampone che è risultato positivo. Non capisco perché si continui a parlare di cluster scolastico».

Intanto, dopo l'emersione dei 20 positivi di ieri in paese, nuovo messaggio del sindaco Cosimo Damiano Mele, che in un video ha definito non allarmante la situazione nel paese, poiché in molti sono asintomatici; in ogni caso lo stesso primo cittadino ha ribadito l'esigenza di procedere a ulteriori tamponi in drive-in e si è speso nel ringraziare la disponibilità del servizio di prevenzione dell'Asrem, che verrà nuovamente coinvolto.

Infine, sempre da Mele, l'invito a non fare i "superuomini" nel disattendere le indicazioni del Dpcm, non saranno tollerate violazioni e abusi della normativa gente.