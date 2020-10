«Bene la conferma degli investimenti, ma ora Fca acceleri»

TERMOLI. Dopo i dubbi espressi settimane fa, la Fim-Cisl viene rassicurata sull’impegno di Fca. «È “positivo” che Fca abbia confermato i 5,5 miliardi di investimenti sull’Italia, ma ora auspichiamo con forza un’accelerazione, perché il lockdown si è tradotto in un rallentamento di due mesi nella partita degli investimenti». Parola del segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, a Torino per illustrare il report al terzo trimestre 2020 delle produzioni e della situazione occupazionale negli stabilimenti italiani del gruppo Fiat Chrysler. «La 500 elettrica a Mirafiori – secondo il sindacalista – è certamente un primo passo, l’altro è stato la Jeep Compass a Melfi. Ma mancano alcune produzioni, come le trasformazioni sull’ibrido, che ci auguriamo vengano lanciate nel 2021.

Mi riferisco alla Grecale Maserati a Cassino, per esempio, e alla produzione del suv Tonale Alfa a Pomigliano d’Arco. È importante – ha aggiunto Uliano – che si faccia in fretta, perché all’orizzonte c’è una partita enorme, la fusione con Psa e il nuovo gruppo Stellantis, che crea aspettative positive ma anche preoccupazioni. È fondamentale che si metta in sicurezza il piano vecchio e gli stabilimenti italiani, per poi aprire la discussione col nuovo gruppo. Il tema è la garanzia delle prospettive industriali degli stabilimenti italiani, anche alla luce delle incognite sull’accelerazione della fase di ibridazione delle auto e della partita della guida autonoma che sta coinvolgendo il settore».