TERMOLI. Da una quindicina di mesi la zona terminale di via dei Pruni può contare su illuminazione pubblica e nuova strada, lo scorso anno, durante i lavori, venne esteso anche a un ulteriore tratto l'asfalto, che in parte eliminò una fonte di potenziale degrado, ma non basta. Nella congiunzione con via dei Castagni, parliamo solo di poche decine di metri, è giungla, rovi alti anche due metri. Quelli che ci sono anche nel boschetto sottostante. Ci vorrebbe davvero poco per rendere meno indecoroso quella porzione di quartiere. Segnalazioni giungono dai residenti che oltre ai cinghiali, ormai padroni del verde selvatico, hanno segnalato anche ratti e persino rettili. Un invito a intervenire e rendere urbano uno scenario di periferia che non lo è, non solo, ma si potrebbe favorire anche il passaggio pedonale nella zona.