L'altra faccia della pandemia, pesca a rischio stop per certificazioni e collaudi

TERMOLI. Condiviso pienamente dal presidente dell'Alleanza delle cooperative del Molise, il termolese Agostino De Fenza, il testo della missiva con cui il presidente nazionale Giampaolo Buonfiglio, che con De Fenza sono ormai quasi 4 lustri che collabora, dall'Agci pesca in poi, ha messo nero su bianco alla Ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, le criticità che stanno affossando, pardon inabissando, il comparto ittico.

«Illustrissima Ministra, a seguito dell’aggravarsi della situazione pandemica ed alla luce delle ultime disposizioni introdotte dal Dpcm 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, siamo a porre alla Sua attenzione l’opportunità di una proroga del disposto dell’ art. 103bis del DL n. 18/2020.

Come noto, il provvedimento prevede la proroga al 31 dicembre 2020 della scadenza delle certificazioni e dei collaudi per i motopescherecci ai quali si applica il Dpr 8 novembre 1991 n. 435, nel caso la stessa ricadesse nella finestra temporale 30 gennaio-30 settembre 2020. Le difficoltà di circolazione e di movimento dei tecnici collaudatori stanno rallentando le pratiche per i motopescherecci che hanno in scadenza le medesime certificazioni e collaudi nei mesi di ottobre e novembre.

Se inoltre la situazione pandemica dovesse ulteriormente peggiorare, ci troveremmo di fronte all’impossibilità di ottenere il rinnovo della documentazione sopra citata, con l’inevitabile blocco dell’attività di pesca. Una eventualità che vorremmo scongiurare. Alla luce di quanto sopra, siamo a richiedere una valutazione in tempi brevi di una proroga di almeno 6 mesi anche per le certificazioni e per i collaudi di cui al Dpr 435/91 in scadenza dal 30 settembre al 31 dicembre 2020. Nel ringraziarLa per la sensibilità che vorrà dimostrare, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti».