CAMPOBASSO. Annunciato dal presidente dell'Aipem Paolo Santangelo, presidio di protesta dei titolari di bar, ristoranti e delle attività sportive, che hanno incontrato davanti al Consiglio regionale nel pomeriggio di oggi i consiglieri Greco, Manzo, il presidente dell'assise di Palazzo D'Aimmo Micone e Iorio. La delegazione ha confermato agli operatori che sensibilizzeranno il Governatore Toma a varare provvedimenti di ristoro alla categoria. Venerdì ci sarà un nuovo briefing, per verificare la sussistenza delle risorse regionali. Intanto, è confermato il sit-in di giovedì mattina in piazza Prefettura.

Intanto, sempre oggi, il Consiglio regionale ha approvato nella seduta di oggi con 11 voti favorevoli la mozione, a firma dei Consiglieri Calenda, Micone e D’Egidio, avente ad oggetto: “Richiesta attivazione misure urgenti a favore di attività economiche e/o sospese per l’emergenza sanitaria Covid -19”. Il provvedimento è stato presentato all’Aula dallo stesso primo firmatario, è seguito il dibattito in cui sono intervenuti i Consiglieri Di Lucente, Primiani, Pallante, De Chirico e del Presidente della Giunta Toma.

In particolare l’atto di indirizzo, che è stato quindi approvato dall’Assemblea con 11 voti favorevoli, prende innanzitutto atto della non condivisione, espressa dal Presidente della Regione, della parte del DPCM dello scorso 18 ottobre che prevede la chiusura anticipata, anche in Molise, delle attività di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. Considera quindi di fondamentale importanza l’opportunità di restituire autonomia di gestione alle Regioni in questa ondata della pandemia in quanto ritenute le uniche ad avere contezza precisa e particolareggiata della situazione sul territorio. Il Consiglio regionale, pertanto, impegna il Presidente della Giunta regionale a promuovere ogni azione e attività legislativa utile affinché si restituisca alle Regioni potestà decisionale ed esecutiva per la gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

Hanno dichiarato di non partecipare al voto, fornendo opportune motivazioni circa la non approvazione da parte dell’Assise della procedure d’urgenza per la proposta di legge di istituzione di una Commissione speciale per l’emergenza Covid 19 (di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Nola, Primiani e Iorio), i Consiglieri Facciolla, Fanelli, Greco, Primiani e De Chirico.