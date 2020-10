Scuole chiuse per tre giorni a Petacciato, ordinanza del sindaco: via alla sanificazione

PETACCIATO. Scuole chiuse a Petacciato per 3 giorni. Lo annuncia il sindaco Roberto Di Pardo. «Si comunica alla cittadinanza che, a seguito della informativa pervenuta alle h.19.34 di oggi, martedì 27 ottobre 2020, da parte della Asrem competente in merito ad un caso di positività registrato in Petacciato, stante la presenza di contatti nell’ambiente scolastico con il contagiato si è disposta l’immediata chiusura dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Cuoco” (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per i giorni di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2020 al fine di procedere alla dovuta sanificazione.

Si ricorda che la catena dei contatti viene effettuata dalla Asrem competente e si invita la cittadinanza tutta ad evitare inutili allarmismi, continuando ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle misure e prescrizioni, ormai note a tutti, diramate dal Governo.