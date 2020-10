Mensa scolastica, l'analisi economica sui pasti erogati e quelli previsti dal contratto

TERMOLI. Mense scolastiche a Termoli, che impatto sul servizio di refezione nel periodo Covid? Un'analisi è stata realizzata in seconda commissione, con la relazione del presidente Antonio Di Brino.

Nel 2020 per effetto del Covid, Ia fornitura di 33.929 pasti nei mesi gennaio/febbraio e Ia ottimistica possibilità di raggiungere per i restanti mesi di ottobre/novembre/dicembre l'obiettivo degli 80.000 pasti comporterebbe che il Comune, per effetto della soglia minima, si troverebbe a pagare circa 80.000 pasti in più non forniti ed il Concessionario riscuoterebbe il doppio del valore dei pasti prodotti.

In ragione di quanto sopra, alla fine di un lavoro gravoso, complesso ed impegnativo, si consegna Ia presente relazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed al R.U.P (Dr. Marcello Vecchiarelli) per una attenta valutazione di quanto esposto, anche al fine di evitare eventuali implicazioni risarcitorie e responsabilita dell'Amministrazione anche e non solo erariali.

In conclusione, si precisa che tutti gli atti amministrativi a cui viene fatto riferimento nella relazione, i verbali, i documenti acquisiti nel corso delle sedute, le dichiarazioni assunte in sede di audizione, sono disponibili presso I'ufficio di segreteria della II Commissione Consiliare».