"AsporTIAMOlise", nel periodo di crisi spunta l'idea di Alessio

CAMPOBASSO. Alessio Manfredi Selvaggi torna a stupirci e, questa volta, l'idea è davvero superlativa. "AsporTIAMOlise", un sito che raggruppa le attività di bar, ristoranti e pizzerie che fanno anche asporto. Questa la nuova chicca di Alessio, nata dalla sua passione per il cibo, "di assaggiare tante cose buone di tanti ristoranti diversi" e la consapevolezza di dover aiutare i tanti bar, ristoranti, pizzerie e locali food colpiti maggiormente dalle restrizioni dell'ultimo decreto governativo.

E così mentre mamma Alberta si preoccupa di soddisfare il palato particolarmente esigente di Alessio, alla caccia di locali che fanno piatti da asporto, "è nata questa idea che propongo a tutti i miei amici con i bar e i ristoranti", spiega sulla sua pagina social il giovane 15enne di Campobasso, "perché non aprite un sito insieme con una app dove tutti noi possiamo sapere chi fa questa cosa in tutta la Regione?".

E poi naturalmente si rivolge alla politica, "ma Assessore non si può finanziare questa App? Io il nome l'ho trovato,

il progetto si chiamerà: asporTIAMOlise. E ho pensato il simbolo provando a giocare con le app del mio telefonino.

Vi piace? Se vi piace la facciamo? Potreste chiedere alle Associazioni e ai miei amici con disabilità anche di aiutarvi come e se possibile! Tutti insieme".

Alessio ha fatto la sua proposta e, bisogna riconoscerlo, non è affatto malvagia. Anzi, siamo certi che l'Assessore competente non si lascerà sfuggire questa "ghiotta", è proprio il caso di dirlo, occasione che, con un investimento davvero esiguo, potrebbe essere d'ausilio alle molte attività messe in ginocchio dalle chiusure imposte a causa dell'emergenza sanitaria.