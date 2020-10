Valorizzazione del Trabucco molisano, c'è soddisfazione anche a Campomarino

CAMPOMARINO. La legge sulla valorizzazione turistica e commerciale dei trabucchi era attesa da anni sulla costa e non solo a Termoli. A Campomarino l'assessore al Turismo Michele D'Egidio, che ha seguito i lavori in stretto contatto col presidente della Terza commissione, Armandino D'Egidio, ringrazia proprio il presidente della Terza assise di Palazzo D'Aimmo, per questo obiettivo raggiunto.

«In qualità di assessore comunale al Turismo e a nome dell'amministrazione di Campomarino, sento il dovere di ringraziare pubblicamente il presidente della Terza commissione a Palazzo D'Aimmo, Armandino D'Egidio, per l'approvazione in Consiglio regionale della legge per la valorizzazione e l'utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco molisano.

Un traguardo importante per l'intero settore e il suo indotto ma soprattutto un'opportunità per la costa molisana e per Campomarino che ora tutti, istituzioni, imprese e comunità, dovremo essere capaci di cogliere in una prospettiva di crescita del territorio, economica ma anche e soprattutto sociale e culturale».