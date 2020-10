Muore 85enne al reparto di Malattie infettive, 32esima vittima del Covid in Molise

CAMPOBASSO. Ancora un decesso per covid, il 32esimo. Nel pomeriggio di oggi è morto un uomo di 85anni di Colle d’Anchise che si trovava ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso. E’ la sesta vittima in una settimana del coronavirus in Molise e la 32esima dall’inizio della pandemia.