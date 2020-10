Distinguo a Campomarino sulla legge di valorizzazione dei trabucchi, parla Di Carlo

CAMPOMARINO. Dal consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Di Carlo un distinguo rispetto alle dichiarazioni sulla legge approvata sui trabucchi molisani.

«Per amore della verità mi vedo costretto a fare alcune precisazioni in merito ad un articolo pubblicato, in data 28 ottobre, dalla testata giornalistica Termolionline.it dal titolo “Valorizzazione del Trabucco molisano, c’è soddisfazione anche a Campomarino”.

Anche oggi, infatti, un amministratore del Comune di Campomarino si attribuisce pubblicamente meriti che non gli appartengono.

La settimana scorsa l’assessore all’Urbanistica ed all’Ambiente aveva rivendicato la paternità della sistemazione della strada provinciale che collega Campomarino a Portocannone (sic!!!).

Un minuto dopo, però, era stato categoricamente smentito.

Oggi l’assessore al Turismo rivendica addirittura un ruolo concreto nell’approvazione della Legge Regionale sulla valorizzazione del Trabucco Molisano.

Ovviamente, niente di più lontano dalla verità.

Meglio avrebbe fatto l’assessore in questione ad evidenziare come il Comune di Campomarino, a differenza di quello di Termoli che ha previsto la possibilità di costruirne altri 5 oltre a quello già esistente, non si è neppure dotato di un Piano per la realizzazione dei trabucchi (per la verità in circa 17 mesi di amministrazione non ha neppure mai avanzato proposte in questo senso; circostanza che appare singolare se davvero era alle prese con la formulazione della proposta di legge per valorizzarli !).

In buona sostanza, l’assessore avrebbe lavorato per l’approvazione di una legge in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco Molisano senza preoccuparsi di porre le condizioni minime - attraverso l’adozione di un nuovo Piano comunale - per la concreta realizzazione di trabucchi nel nostro territorio.

Siamo - chiaramente - al paradosso.

Invece di tessere le proprie lodi ed autoincensarsi, meglio avrebbe fatto a lavorare per consentire alla nostra cittadina di non trovarsi impreparata (come accade oggi in assenza del Piano) di fronte alle nuove e concrete opportunità di sviluppo turistico, culturale ed economico fornite dalla legge regionale appena approvata.

Invito dunque i colleghi di maggioranza a lavorare fattivamente per il bene del paese ed a non inseguire scampoli di notorietà o visibilità, specie se la realtà dei fatti è diversa dalla sua strumentale rappresentazione.

Concludo - immaginando gli attacchi di chi non ama verità, trasparenza e legalità - parafrasando una celebre frase di Aldo Moro: quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi».