Covid a Larino, Puchetti "corregge" l'Asrem: «Da noi solo 3 nuovi positivi, non cinque»

LARINO. Come già avvenuto nel recente passato, il sindaco di Larino, Pino Puchetti, dà un quadro diverso, rispetto alla nota Asrem sui 5 contagi odierni.

«Precisiamo che l'Asrem ci ha comunicato la positività di sole tre soggetti e non di cinque. A seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, l'Asrem ci ha comunicato, in primis, che tutti i bambini della 5 C della Rosano e gli insegnanti sono risultati negativi. Ci sono però tre soggetti positivi. Un'insegnante della 5 b e una collaboratrice scolastica del plesso Rosano.

L'altro soggetto positivo è un congiunto della insegnante della 5 C. D'intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce e l'Asrem faremo sottoporre a tampone i ragazzi e gli insegnanti della 5 B. D'intesa con il dirigente scolastico si sta valutando il giorno di riapertura delle scuole dell'infanzia e primaria Novelli e Rosano, fatta eccezione della classe 5 B. Tutta la nostra solidarietà ai nostri concittadini con l'augurio di una pronta guarigione».