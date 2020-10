Insegnante positivo, chiusa la scuola media a Portocannone

PORTOCANNONE. Il sindaco Giuseppe Caporicci chiude la scuola media a Portocannone. "Il Dirigente dell'istituto Comprensivo John Dewey ci ha comunicato per le vie brevi la positività al Covid-19 di un insegnante della scuola secondaria.

Per questo motivo, a titolo precauzionale, e sino alla ricostruzione della catena dei contatti del docente, il Sindaco adotterà ordinanza di chiusura del plesso di Via Roma e le lezioni in presenza verranno temporaneamente sospese.

Scuola primaria e Scuola dell'infanzia proseguiranno regolarmente le lezioni.

Seguiranno gli opportuni aggiornamenti".