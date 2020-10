Docente contagiato, Di Matteo chiude la scuola media a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Pur non avendo nuovi positivi in paese, provvedimento di chiusura delle scuole medie anche a San Martino in Pensilis. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Di Matteo.

«Ho appreso mercoledì sera della positività al Covid di un insegnante della scuola secondaria di primo grado. Pertanto, in accordo con la dirigente scolastica e a titolo precauzionale, abbiamo deciso di sospendere le lezioni in presenza che continueranno a distanza. Nel mentre in collaborazione con le autorità sanitarie si provvederà al tracciamento dei contatti. Naturalmente il provvedimento riguarderà solo la scuola secondaria di primo grado mentre per la primaria e la scuola dell’infanzia le lezioni continueranno regolarmente».