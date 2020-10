Avere una figlia in tempo di Covid, «Grazie al Punto nascita di Termoli»

TERMOLI. Ad una settimana dalla nascita della piccola Gaia Puia, mamma Alessandra, papà Matteo scrivono: "Vogliamo ringraziare il dottor Bernardino Molinari, luce di un faro, che in questi nove mesi ci ha guidato con immensa professionalità. Purtroppo non ha potuto assistere al parto perché non di turno, non ha fatto mancare la sua presenza, sostituito dal dottor Saverio Flocco in modo egregio e da due angeli, le magnifiche ostetriche Erica Perugini e Carla Cantarale.

A tutte le donne auguro di cuore, quando daranno alla luce i propri figli, di incontrare ostetriche speciali come loro.

Infine, e non in ordine d'importanza un ringraziamento a tutto lo staff medico, infermieristico, ostetrico e pediatrico del reparto di Ostetricia e Ginecologia, dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, per la loro professionalità, disponibilità e umanità, fondamentale in questo magico momento, che é la nascita di un figlio in tempo di Covid. Grazie di cuore a voi."