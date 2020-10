Dal Covid al trabucco, M5S: «Siamo in una botte di ferro»

CAMPOMARINO. Ancora polemiche sulla vicenda dei trabucchi a Campomarino, a sollevarla il Movimento 5 Stelle locale.

«Siamo in una botte di ferro......certamente!

Martedì in Consiglio Regionale si sarebbe dovuta discutere dell'istituzione di una Commissione regionale speciale sull'emergenza sanitaria, sulla separazione dei percorsi Covid, sul problema delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), sulla grave problematica tornata a galla dei casi di positività nelle RSA.

Di questo non se n’è potuto parlare, in quanto la maggioranza in Consiglio Regionale ha bocciato l’inserimento di tutto ciò nell’Ordine dei lavori, dando priorità alla discussione sui trabucchi.

E qui a Campomarino la nostra amministrazione, nella fattispecie l’assessore al turismo D’Egidio, è soddisfatto si... felicissimo!

Ma d’altronde volete mettere l’entusiasmo e la soddisfazione per la valorizzazione e l'utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco molisano (cit.)?

Ma sii, dai... a questo punto ci piacerebbe sapere anche la programmazione turistica, visto che è proprio di questo che i cittadini hanno bisogno, piuttosto che sollecitare ad una gestione dell’emergenza Covid, sempre più incalzante, dato il contesto storico attuale.

Ma si dai, “siamo soddisfatti”!

Vogliamo ricordare all’amministrazione che se dovessimo essere colpiti da un ulteriore innalzamento delle infezioni, quello che ci attende è l’oblio, dato che la nostra situazione sanitaria, totalmente sprovveduta e vulnerabile, non riuscirebbe a dare una risposta organizzativa all’aumentare delle infezioni, perché ricordiamo ai nostri cittadini che la gestione sanitaria è di pertinenza regionale!

È così difficile comprendere che adesso più che mai, la salute deve essere tutelata, preservata e pretesa a tutti i livelli, amministrazioni comunali comprese?

È così difficile per la nostra amministrazione pretendere da Toma risposte urgenti, seguite dai fatti, sulla gestione della nostra sanità regionale?

Ma si dai..a Campomarino siamo “soddisfatti”!

Popolo:- Maestà stiamo soccombendo al Covid!

Maestà:- Niente paura, finalmente abbiamo il turismo dei trabucchi!