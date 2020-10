CAMPOBASSO. Come annunciato già alcuni giorni fa, un centinaio di titolari di attività di bar, ristorazione, pasticcerie, gelaterie e palestre, ma anche titolari di attività commerciali, hanno manifestato dalle 10.30 davanti alla prefettura di Campobasso, per protestare contro il Dpcm che ha imposto chiusure sia parziali che totali a causa dell'epidemia da Covid-19.

Dopo un'attesa durata un'ora e mezza, avendo chiesto un colloquio col prefetto Maria Guia Federico, sono stati ricevuti dall'organo di Governo del territorio, a cui hanno ribadito le istanze già avanzate sia con una nota stampa di lunedì scorso, sia col presidio dinanzi alla sede del Consiglio regionale del Molise, martedì scorso.

Tra le argomentazioni addotte, la mancata concertazione delle misure di prevenzione con le categorie, da parte del Governo nazionale, scelte dall'altro che non sono state affatto condivise, come quella di stop dell'attività alle 18 per bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, e il blocco totale delle attività sportive e culturali.

Inoltre, proprio dal mondo delle palestre evidenziato il paradosso di norme di prevenzione adottate solo pochi giorni prima il mini lockdown.