Sanità, Totaro: «Sistema Cup vetusto, cittadini vessati pagano anche il doppio»

CAMPOBASSO-ISERNIA-TERMOLI. «Quale è la verità per cui nel 2020 non è possibile cambiare ed adeguare il sistema informatico del servizio di prenotazione CUP della regione Molise? Cosa si nasconde dietro tutto questo? Quale è il vero problema?». Sono queste alcune delle domande che pone il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«Nessuna illazione ma appare evidente che ci devono essere delle implicazioni ed interessi in gioco che impediscono la soluzione del problema. Ad un cittadino vengono correttamente richiesti degli esami del sangue dal proprio medico di famiglia su una regolare ricetta anche per numero massimo di esami previsti per ogni singola ricetta.

Un cittadino, ad esempio termolese, si reca ad uno sportello CUP per la prenotazione e paga il massimo della tariffazione, circa 36 euro, dopo si rende conto che non può fare gli esami perché una parte di questi vanno fatti al centro trasfusionale di Termoli ed una parte invece vanno fatti a Campobasso dopo aver fatto il prelievo presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Termoli che provvederà a trasferire il sangue a Campobasso.

Quindi questo cittadino non può prenotare gli esami con la stessa ASREM se prima non ritorna dal proprio medico a far ripetere le ricette sdoppiate :una per gli esami per Campobasso ed una ricetta per il centro trasfusionale.

Tutto questo non avviene sporadicamente ma "tutti" i giorni ed anche più volte a giorno per ragioni analoghe all'esempio riportato.

Tutto questo comporta che il paziente deve "flipperare" numerose volte tra medico di famiglia e struttura ospedaliera accettante per diversi giorni con allungamento dei tempi di esecuzione degli stessi.

Ma oltre la notevole perdita di tempo il raddoppio delle ricette comporta un oneroso esborso suppletivo pari al doppio della tariffazione massima dovuta per i 7 esami prescritti su una unica ricetta cioè circa 36 +36 euro.

Si pensi alle difficoltà di accesso con grosse file presso il proprio medico e presso la struttura ospedaliera del San Timoteo amplificate a causa del Covid.

Tutto questo a causa di un sistema informatico vetusto e superato che mette in grande imbarazzo anche gli innocenti (anzi anch'essi vittime) operatori del CUP ed il personale accettante del laboratorio analisi a cui pervengono le giuste, legittime e sacrosante lamentele di questi pazienti molto" incavolati".

Non credo sia più tollerabile che un paziente della stessa ASREM debba subire questa vera e propria vessazione solo perchè nel 2020 un sistema informatico non è più idoneo a svolgere l'attività di prenotazione in quanto fatto a compartimenti incomunicanti risalenti ai tempi in cui c'erano molte ASl in regione (asl 1,2 ...7...), mentre oggi ne esiste una sola: la ASREM.

Bisogna aggiornare con urgenza quel programma al Cup prima che qualche cittadino presenti un esposto alle autorità giudiziarie o intervengano i NAS visto che le ricette fatte dal medico di famiglia o specialista sono assolutamente valide ed a norma di legge.

Bisogna che la ASREM intervenga senza ulteriori indugi ad aggiustare il sistema informatico del CUP (centro prenotazioni) anzi è giusto supporre che ci devono essere gravi motivi perché tutto questo non ancora avviene ,nonostante il problema è noto da tempo, e sarebbe giusto che si conoscano questi motivi per cui è così difficile cambiare un sistema così superato e disfunzionale per la vita e le finanze dei pazienti».