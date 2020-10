Sono 116 i contagi nel Molise, cinque a Termoli: cluster anche nel carcere di Larino

CAMPOBASSO. Giornata record anche nel Molise, se non di tamponi, come a livello nazionale, di contagi. Su 788 processati nelle ultime 24 ore ci sono 116 contagiati, con alcuni cluster importanti.

Bagnoli del Trigno 1, Bojano 4, Campobasso 14, Campodipietra 1, Cantalupo del Sannio 2, Carovilli 2, Carpinone 1, Casacalenda 2, Casalcipriano 1, Castelpetroso 1, Castropignano 1, Cerro al Volturno 3, Colletorto 1, Ferrazzano 2, Frosolone 1, Isernia 3, Jelsi 1, Larino 18 (di cui 17 in carcere), Macchia d'Isernia 2, Macchia Val Fortore 1, Montaquila 1, Palata 1, Riccia 12, Ripalimosani 2, Rocchetta al Volturno 1, San Martino in Pensilis 1, Sant'Elia a Pianisi 1, Sesto Campano 1, Termoli 5 (cluster noto), Vinchiaturo 29 (di cui 26 nella casa di riposo).



Sono 16 i guariti di oggi: 2 a Termoli, 1 Montenero di Bisaccia, 5 Isernia, 3 Forli del Sannio, 1 Macchia d’Isernia, 1 Monteroduni, 1 Sesto Campano, 1 Larino, 1 Campobasso.

Sono 4 i nuovi ricoveri presso il reparto di Malattie infettive Cardarelli di Campobasso, 1 paziente di Bojano, 1 di Bagnoli del Trigno, 1 di Chiauci, 1 di Larino.

1 paziente di Castelpetroso ricoverato, invece, presso il reparto di Terapia intensiva.

Trasferito 1 paziente di Cantalupo nel Sannio dal reparto di Malattie infettive a quello di Terapia Intensiva.

Sempre da Malattie infettive dimessi 4 paziente: 1 di Termoli, 1 di Montenero di Bisaccia, 1 di Venafro e 1 di Casalciprano.

L’ospedale Cardarelli di “Campobasso”, centro hub regionale per il covid, ospita 24 pazienti. 18 nel reparto di Malattie infettive e 6 in quello di Terapia intensiva.

I casi attualmente positivi in regione salgono a 973.

Salgono dai 943 di ieri ai 993 di oggi i soggetti posti in isolamento da Asrem.



17 i casi di contagio registrati nella casa circondariale di Larino.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 77 sui 136 della regione, a fronte dei 93 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

181 casi di contagio a Isernia. 97 Castelpetroso.

Campobasso 74 con pazienti ancora positivi.

Seguono 48 casi a Bojano.

36 a Venafro. 35 Colletorto.

34 Vinchiaturo.

32 a Termoli

24 Larino. 22 Riccia

18 Pesche. 17 Sant’Agapito e Macchia D’Isernia.

15 Oratino.

13 Montenero di Bisaccia e San Martino in Pensilis

12 Toro, Cerro al Volturno.

11 Forli del Sannio

10 Cantalupo nel Sannio, Monteroduni, Sesto Campano e Colli a Volturno,.

9 Pettoranello del Molise, Guglionesi.

8. Montaquila.

7 Ferrazzano. 6 Santa Maria del Molise, Carovilli.

5 a Portocannone, Casalciprano, Casacalenda, Carpinone, Sant’Elia a Pianisi e Agnone.

4 Fornelli, Macchiagodena, Ripalimosani, Petacciato.

3 a Baranello, Mirabello Sannitico, Frosolone, Jelsi, Colle D’Anchise, Gambatesa.

2 Roccamandolfi, Bonefro, Busso, Rionero Sannitico, Salcito, Roccasicura, Santa Croce di Magliano, Palata, Castropignano, Pozzilli, Poggio Sannita.

1 caso a Conca Casale, Duronia, Longano, Montenero Val Cocchiara, Chiauci, Miranda, San Giacomo degli Schiavoni, San Polo Matese, Scapoli, Cercemaggiore, Campochiaro, Lucito, Castelmauro, Castelpizzuto, Montagano, Pietrabbondante, Campomarino, Bagnoli del Trigno, Campodipietra, Macchia Val Fortore, Rocchetta al Volturno.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 1614 casi a fronte di 58.819 tamponi processati, di cui 4229 tamponi di controllo processati in tutto il periodo.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e le strutture private accreditate è la seguente:

- 1614 casi conclamati in Regione, 973 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 618 in quella di Isernia e 23 con pazienti provenienti da fuori regione.

-24 i ricoverati del "Cardarelli" di Campobasso centro Covid-19 in Regione: 18 presso il reparto di Malattie infettive, 11 della provincia di Campobasso, 6 della provincia di Isernia, 1 di fuori regione.

6 presso il reparto di Terapia intensiva: 5 della provincia di Isernia e 1 della provincia di Campobasso

- 0 pazienti positivi presso le strutture sanitarie private accreditate.

- 766 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 290 nella provincia di Campobasso, 476 nella provincia di Isernia e 0 di altre regioni.

- 3 asintomatici in Casa di riposo Portocannone

- 12 i pazienti asintomatici dimessi. 7 della Provincia di Campobasso e 5 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 680 il numero dei pazienti guariti certificati, 549 della provincia di Campobasso, 111 della provincia di Isernia e 20 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 32 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 20 della provincia di Campobasso, 10 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

- 874 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). 336 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso, 286 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia e 252 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise.

Presenti in tutto il territorio regionale 993 persone in isolamento e 0 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.