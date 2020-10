Due contagi a Casacalenda, ma la "sindaka" Lallitto evidenzia i tanti test negativi

CASACALENDA. Sui contagi di Casacalenda si è espressa la “sindaka” Sabrina Lallitto, «Nell'attesa che arrivino gli ultimi risultati - circa una decina - dei tamponi fatti l'altro giorno a Casacalenda (75), mi preme aggiornare la mia comunità, e non solo, che, ad ora, ci risulta 1 solo caso positivo dallo screening effettuato. A questo punto, i casi positivi in paese, sono 4 totali. I soggetti interessati ovviamente sono in isolamento fiduciario ma più di ogni altra cosa, sono in ottime condizioni di salute. Sono giorni delicatissimi: la curva dei contagi sale vertiginosamente in tutta la nazione. Però permettetemi, stasera,di essere contenta e di poter gioire della percentuale altissima dei test negativi - almeno sino a questo momento - che ci riguardano così da vicino. Siamo una grande comunità: intorno alle attività commerciali e alle scuole, ogni giorno, circolano oltre duemila persone... tra residenti, studenti, impiegati, professori e commercianti. Dobbiamo continuare ad essere perseveranti nel rispetto delle regole, senza paura ma con grande consapevolezza del rischio che corriamo. Le persone che hanno partecipato allo screening saranno avvisati direttamente dall'Asrem del risultato del test ma la stampa (proprio mentre scrivo questo post) ha ufficialmente comunicato che i casi positivi nuovi sono 2. Personalmente non posso avere questa conferma prima di domani. Ad ogni modo, qualora fosse così, 2 casi su 75 tamponi mi sembra comunque una buona notizia. Conteniamo il contagio, conteniamo l'avanzata del virus, vinciamo questa guerra... dopotutto abbiamo le armi per farlo: - mascherine - distanza sociale - igiene delle mani. PS: Proviamo a contenere anche i troppi, inutili, pettegolezzi e piuttosto rendiamoci disponibili alla collaborazione e al rispetto reciproco».