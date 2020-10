Ottimo traguardo per le ex allieve dell'istituto Tiberio Sara Passeretto e Benedetta Tana

TERMOLI. Tantissimi complimenti alle ex allieve dell'Itt dell' Ugo Tiberio, Sara Passeretto e Bendetta Tana, arrivano proprio dalla scuola di via De Gasperi, per aver superato brillantemente la selezione nazionale della Fondazione Caboto-Scuola superiore di Tecnologia per il Mare di Gaeta, avvenuta nel corso del mese di ottobre e che ha visto partecipare ben 196 candidati.

L'idoneità raggiunta consentirà loro di partecipare al "Corso Tecnico Superiore per la mobilita’ delle persone e delle merci - Conduzione del Mezzo Navale ed. 17/2020".