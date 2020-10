Quattro decessi a Malattie infettive, sono 36 ora le vittime del Covid in Molise

CAMPOBASSO. Così tanti, tutti assieme, non li aveva mai avuti il Molise e peraltro nemmeno ricoverati in Terapia intensiva, quattro decessi nelle ultime ore sono avvenuti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Tutti e 4 uomini, nel dettaglio reso noto dall'Asrem: un 89enne di Isernia, un 81enne di Macchiagoderna, un 98enne di Chiauci e un 84enne di Campobasso.

Con questi 4 decessi, il totale dei ricoverati, salvo nuovi ingressi ancora non resi noti dall'Azienda sanitaria regionale del Molise, scendono a 14 i pazienti in degenza nel reparto di Malattie infettive, con 6 in Terapia intensiva, per un totale di 20 positivi.