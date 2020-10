TERMOLI. Ieri pomeriggio, alle 17.30, è stato presentato sul catamarano Zenit, al porto di Termoli, l’evento “ITINERARI ARBERESHE & CROATI” in seno al quale, è stata presentata anche la realizzazione di una parte del grande Progetto che prevedeva lo studio e la produzione di otto pannelli, corrispondenti agli otto paesi che formano l’Orsa e da qui, il nome: “LE STELLE DELL’ORSA”.

A intervenire, come autrice delle installazioni, Carla Di Pardo.

«Mi è stato chiesto di realizzare degli elaborati illustrativi, che avessero come scopo quello dar vita alla nascita di un itinerario, un percorso che tracci la via della promozione e divulgazione del bellissimo patrimonio artistico culturale dei 4 paesi albanesi e i 4 paesi croati, del Molise.

Il mio progetto, inizia con dei viaggi alla scoperta dei paesi da rappresentare, alla ricerca di peculiarità identificative di ognuno di loro.

I viaggi reali, ma anche virtuali, mi hanno portato ad approfondire queste straordinarie realtà, tanto da creare una cartella/taccuino da viaggio, un po’ come, un Carnet de Voyage, dove prendere appunti, ma anche dove schizzare scorci, ritagli, particolari a volte trovati e a volte ripresi da foto, un lavoro ce diventava sempre più interessante e appassionante. Le illustrazioni dei pannelli, rispecchiano la realtà di ogni luogo “visitato”.

Luoghi visti attraverso i miei occhi, con le loro preziose peculiarità fatte di storia, cultura, usi, costumi e patrimonio artistico di rilevanza, artigianato, agricoltura, patrimonio paesaggistico, tutto, ai fini di promuovere e la salvaguardare e conservare le lingue di minoranza, arbereshe e croato.

Le illustrazioni si inseriscono in una cornice che fa da contorno ai testi di importanza storica, trascritti in Lingua e poi simultaneamente tradotti in italiano. La scelta stilistica è quella dello schizzo non definitivo, della bozza a colori, degli “appunti da viaggio” colori che, nella maggior parte dei casi, vengono ripresi dai loro stemmi identificativi. Inoltre, ognuno dei pannelli è contornato da una cornice bianca che ricorda quella di un francobollo, come un’opera di Mail Art.

L’idea è stata quella di realizzare degli enormi francobolli, come le migliori idee rappresentate della Mail Arte, arte postale del XX secolo.

Il francobollo, come mezzo per inviare una lettera o una cartolina che vada ad impreziosire il contenuto scritto (come appunto, in una busta da lettera o cartolina) che diventa una vera e propria opera d’arte. Inviare delle piccole opere come francobolli dove in questo caso l’Italia è il mittente e l’Albania e la Croazia, i destinatari. Un francobollo che con il suo invio, faccia da ponte tra le due sponde dell’Adriatico; dopo una prima fase di ricerca, storica e iconografica, dopo la progettualità grafica, elaborata in scala, i pannelli sono stati realizzati in plexiglas e poi stampati, lasciando parti del francobollo (quadro dipinto) volutamente trasparenti. I pannelli, saranno ora consegnati a vari Comuni, che provvederanno alla loro collocazione all’interno del Paese, in spazi pubblici, fruibili alla cittadinanza, ma anche a chi visiterà il paese.

Ringrazio Fernanda Pugliese Presidente della Rivista Kamastra, per avermi coinvolta in questo interessantissimo progetto; Maria Rosaria D’Angelo degli Sportelli linguistici; il sindaco di San Felice del Molise, Fausto Bellucci, paese capofila; l’assessore alla Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno; il presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, Domenico Guidotti per la sua ospitalità sul catamarano Zenit, simbolicamente, in viaggio verso l’altra sponda; Matteo Gentile del Sae 112 per aver presieduto alla buona riuscita dell’Evento, seppur in maniera ristretta causa disposizioni anti Covid, in sicurezza. Infine, ma non ultimo, vorrei ringraziare gli amici e collaboratori Giuseppe e Massimo di Copy Art per la buona riuscita della realizzazione della mia idea progettuale, voluta su pannelli in plexiglass».