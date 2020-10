Strade e marciapiedi: 13 tratti da sistemare in città con mutuo da 750mila euro

TERMOLI. Tredici aree di intervento per un impegno di spesa da 750mila euro, da acquisire con un mutuo alla Cassa depositi e prestiti. Questo l’obiettivo del Comune di Termoli, che ha ultimato la progettazione tecnica in capo all’assessorato ai Lavori pubblici, col placet dell’assessore Enzo Ferrazzano (anche vice sindaco), su impulso del dirigente Gianfranco Bove.

L’obiettivo è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale; nonché al ripristino delle condizioni di confort dell’utenza veicolare; Le aree interessate dall’intervento sono di proprietà del Comune di Termoli e l’intervento ricade tutto sulla viabilità esistente. I previsti interventi oggetto dell’appalto saranno da eseguirsi sulla sede stradale (carreggiata), con la conseguente presenza di interferenze sia nei confronti della circolazione veicolare e pedonale, sia relativamente ai vari sottoservizi presenti nel sottosuolo.

L’intervento interessa strade comprese nel territorio del Comune di Termoli e consiste in lavori di manutenzione straordinaria di: tratti o porzioni di carreggiate stradali, rifacimento parziale della segnaletica orizzontale (vedi via Pascoli); installazione di nuova segnaletica verticale (Nuova rotonda), manufatti accessori quali pozzetti, caditoie etc.

L’oggetto dell’appalto è rappresentato da una serie di interventi localizzati nelle strade del territorio Comunale, in particolare nelle seguenti strade: corso fratelli Brigida, via America, via del Mare, via delle Magnolie, via delle orchidee, via delle Rose (rotonde), via Foce dell’Angelo, via Pascoli, via Trigno, viale d’Italia, viale San Francesco, via Pianosa e la nuova Rotonda in corrispondenza della Pizzeria “La Gioconda”.