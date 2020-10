Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

Categorie in piazza per difendere il diritto alla sopravvivenza Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Esercenti, cittadini e alcuni amministratori, riuniti questa sera in piazza Monumento, dalle 18, per una manifestazione pacifica organizzata dal maestro di arti marziali Gianfranco Capurso, che già aveva protestato a Roma in piazza Pantheon. Non moltissima l’adesione a dire il vero, comunque, oltre un centinaio le persone che si sono radunate, distanziate quanto basta, sotto il vigile controllo delle forze dell’ordine, Polizia locale, Carabinieri, Finanza e Polizia.

A turno, dopo l’avvio decretato proprio da Capurso, microfono alla mano, si sono avvicendati una serie di titolari delle attività colpite dall’ultimo Dpcm, peraltro in un pomeriggio drammatico per i 5 decessi in Molise e gli oltre 31mila casi in Italia, che preludono a una ulteriore stretta. Per carità, gli stessi esercenti e titolari si sono detti favorevoli a un blocco totale per salvare il mese di dicembre e Natale, ma non mezze misure come queste, dove si sentono penalizzati e discriminati. Hanno parlato titolari di palestre, baristi e ristoratori.

A dare supporto di carattere politico e istituzionale la consigliera Aida Romagnuolo, l’assessore regionale Michele Marone, il deputato Jari Colla e tre consiglieri comunali di maggioranza, Annibale Ciarniello, Pino Nuozzi e Vincenzo Sabella.

La manifestazione è stata seguita in Diretta Facebook da Termolionline.