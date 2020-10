Nuovi contagi a Montenero di Bisaccia, interviene la sindaca Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. Nuova comunicazione della sindaca Simona Contucci.

«Informo che oggi è stata comunicata la positività al tampone di due nostri concittadini: si tratta di un positivo derivante da un contatto di fuori regione e di un altro appartenente a un cluster noto. I contatti riferibili ai due nuovi casi odierni hanno già effettuato il tampone e sono risultati tutti negativi.

La buona notizia, sia ieri che oggi, è che registriamo anche nuovi casi di guarigione: a loro l'augurio di riprendere la vita di ogni giorno senza ulteriori preoccupazioni. Un in bocca al lupo anche al paziente dimesso ieri dal Reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, affinché possa riprendersi al meglio.

Sempre più spesso ci vengono segnalati capannelli di ragazzi che si incontrano in punti determinati del nostro paese, incuranti delle regole che ormai dovrebbero far parte della nostra quotidianità. Dopo essere intervenuti svariate volte attraverso controlli della polizia locale, diventa d’obbligo usare lo strumento dei verbali come ultimo rimedio. Comprendo e condivido pienamente la voglia di libertà e di vivere senza paure, ma credo che alcune evidenze dovrebbero portare a riflettere un po' tutti.

Per questo dico che dobbiamo dimostrare di essere una comunità unita, matura e responsabile: aiutiamoci l'un l'altro per sconfiggere questo virus!

Rinnovo ancora l'invito a prestare la massima attenzione e ad adottare ogni precauzione utile nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, proprio perché stiamo entrando nella fase più critica di questa pandemia.

Concludo con il segnalare alcune informazioni utili divulgate dalla Regione Molise e dall'Asrem (disponibili nelle infografiche qui di seguito) attraverso le quali è possibile sapere cosa fare in caso di sospetto contagio da Covid-19».