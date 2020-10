TERMOLI. A 73 anni, anche l'amico Rocco Iula, imprenditore molto valido della nostra città, venerdì pomeriggio presso l'Ospedale Gemelli-Cattolica di Campobasso ci ha lasciato.

Rocco, oltre che per la sua professionalità sempre cristallina in città ha ricoperto anche un ruolo che lo ha portato anche ad essere osannato quello del presidente della locale squadra di calcio dell'Us Termoli in anni davvero importanti per il calcio cittadino a lui era legato un momento magico della squadra a cavallo della metà e fine degli anni 80 e inizi 90 dopo tanti anni di promozione abruzzese, allora non c'era ancora la lega molisana, e proprio nella stagione 1987/88 che la squadra sotto la sua presidenza, prima conosce dopo un campionato esaltante culminato alla penultima giornata con la vittoria e sorpasso sulla Vastese in trasferta, ma poi all'ultima giornata la beffa di Altino quando ci fu il controsorpasso e vittoria del campionato sfumata, ma non fini lì perché poi in piena estate arriva il ripescaggio della squadra in serie D e fu l'apoteosi il Termoli dopo 11 anni di purgatorio in promozione con lui Rocco Iula presidente riassaporò la quarta serie, dove rimase 3 stagioni.

Ecco questi bei ricordi legati a lui come patron della squadra. A lui è legato alla sua presidenza anche l'arrivo del portiere Luca Pacchiarotti, un acquisto che ha visto andarlo a trattare a Pescara lui stesso Rocco assieme al ds di allora il dottor Andrea Di Siena.

Imprenditore di successo, quando l’edilizia nostrana aveva fondamenta solide, ma non è un gioco di parole, è lo specchio dei tempi, e ha saputo guidare l’espansione urbanistica della città.

La comunità termolese che lo ha conosciuto e tutti i tifosi veri dei giallorossi salutano un presidente di successo, un presidente che con allenatori come Colangelo, Taverna quelli con più successi da appuntare sul petto ma anche gli altri che sono comunque passati che comunque lo hanno amato in egual misura, ciao presidente Rocco.

I funerali si celebrano oggi pomeriggio, sabato 31 ottobre, dalle 16, presso la chiesa di San Timoteo.