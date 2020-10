TERMOLI. Alla Casa di Kore si cerca di fare di tutto, nei limiti, per allietare la permanenza dei giovani ospiti.

La festa di Halloween in grande stile quest'anno causa pandemia non viene presa in considerazione, perché non sussistono lo spirito adatto e le condizioni, ma presso la struttura gestita dalla Solidalia, come riferisce il direttore Paolo Panichella, «In comunità ai ragazzi cerchiamo, anche se già parzialmente in lockdown, di non far mancare nulla e di fargli pesare meno questa condizione». Quindi all'interno della struttura è stato organizzato un evento proprio per distrarre gli ospiti giovani che più degli adulti fanno fatica a sopportate questa condizione di isolamento sanitario.

Come si può notare anche dalle immagini, la festa è riuscita bene.

Il direttore Panichella, assieme a tutta l’equipe della comunità e della Cooperativa Solidalia, porge gli auguri ai termolesi e a tutti i lettori di Termolionline per la ricorrenza di Ognissanti.