Ancora contagi in Sevel: "Positivi 2 operai al montaggio"

ATESSA. Ancora contagi in Sevel. Sono risultati positivi due operai al montaggio. A darne notizia è la Cisl:

"L'azienda ci ha avvisati che un operaio officina montaggio Ute 1 turno B e uno in Ute 9 turno C (sempre montaggio) sono risultati positivi al Covid. Si stanno mettendo in atto tutti i protocolli previsti, alle 11e 15 arriverà la ditta per la sanificazione in Ute 9 e alle 12 e 45 in Ute 1."