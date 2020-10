Altri 3 decessi in Molise: 40 le vittime Covid

CAMPOBASSO. Dopo i 5 decessi di ieri, 4 in Malattie infettive e 1 uno in Terapia intensiva, altra drammatica mattinata all'ospedale Cardarelli. Tre i decessi di oggi, si tratta di un 63enne di Castelpetroso e un 80enne di origini campane, entrambi ricoverati in Rianimazione, nonché una 89enne di Carpinione, che si trovava in Malattie infettive. Salgono a 40 le vittime Covid del Molise.