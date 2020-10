CAMPOMARINO. La comunità di Campomarino andrà in sicurezza alla commemorazione dei defunti. Ecco il messaggio del sindaco Piero Donato Silvestri.

«La commemorazione dei santi e dei defunti, rappresenta un appuntamento estremamente importante per una comunità cristiana, ma quest’anno più che mai assume un significato di devozione e rispetto anche per i nostri concittadini che ci hanno lasciati prematuramente a causa di questo maledettissimo virus. Nel ricordare quindi tutti i nostri cari scomparsi e riconoscendo l'importanza che ha per la comunità la memoria dei defunti, raccomando il pieno rispetto delle regole imposte per la lotta al coronavirus.

A tal proposito, voglio esprime un particolare ringraziamento da parte mia e di tutta l’amministrazione a Fausto Di Stefano - che ha messo a disposizione un termoscanner all’ingresso dell’area cimiteriale - e le associazioni City Angels e Aisa che con i loro volontari sta permettendo un ingresso contingentato e quindi in sicurezza, dei numerosi utenti venuti anche da fuori città e da fuori regione».