Trasferimenti Covid e non solo, sotto stress rete di emergenza: l'ultimo malore in piazza

TERMOLI. Rete dell’emergenza territoriale sanitaria sotto stress a causa dei diversi trasferimenti di pazienti gestiti dal 118 in basso Molise all’ospedale Cardarelli, per ricoveri in Terapia intensiva o più di frequente in Malattie infettive.

Ci ha telefonato un nostro concittadino, che dire era inviperito è usare un eufemismo per una situazione grave accaduta ieri mattina in piazza Sant'Antonio vicino alla ringhiera del Belvedere.

«Ad un certo punto - dice il lettore - stavamo guardando il mare quando un signore anziano di Termoli che era assieme alla mia comitiva di amici, è stramazzato a terra per un malore, nel cadere si era procurato una ferita lacero-contusa alla testa, noi tutti impauriti per l'accaduto, la prima cosa che abbiamo fatto è stato chiamare il 118, ci è stato risposto che la prima ambulanza disponibile doveva arrivare da Montenero, perché altre non c'erano disponibili, preoccupati per la sorte dell’uomo, abbiamo sollecitato anche le forze dell’ordine».

Una testimonianza reale di quanto sia evidente la necessità di potenziare la rete di emergenza.

Già nell’estate scorsa, con la mancata ambulanza a Campomarino Lido la polemica era stata sollevata, ma in tempi di Covid, una sola postazione a Termoli potrebbe risultare davvero problematica. Non solo per trasferimenti, tenendo conto anche gli interventi domiciliari per varie patologie e quelli connessi all’infortunistica stradale. Per trasferire un paziente dalla costa al capoluogo occorre percorrere anche la Bifernina e come si dice, basta la parola...