SAN GIULIANO DI PUGLIA. Come annunciato dal sindaco Giuseppe Ferrante ieri mattina, la tradizionale fiaccolata in corteo è stata annullata, ma si si è svolta comunque in forma statica, a causa dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid.

Il ritrovo c'è stato davanti al Parco della Memoria, luogo tradizionale di arrivo del corteo, sia mattutino che serale, nel Giorno della Memoria, così da evitare qualsiasi forma di assembramento.

Le fiaccole sono state accese, tutte vicine tra loro, da una delle mamme. In cielo sono volati anche i palloncini, 27 di colore bianco per gli "Angeli" e uno rosso per la maestra Carmela Ciniglio. I presenti si sono raccolti in un momento di raccoglimento, sempre senza creare alcun tipo di assembramento, alcuni di loro si sono recati verso il Palazzetto dello Sport, dove sono stati accesi dei lumicini a forma di cerchio, sempre per ricordare le vittime.

Il parroco don Pietro Cannella ha impartito la benedizione, poi recitando alcune preghiere. In seguito, sempre alla spicciolata, un po' alla volta, i partecipanti hanno terminato la manifestazione al cimitero. Momenti di commozione nel ricordo delle vittime del sisma.