Jacovitti, il Covid e le mascherine

Cosa c’azzeccano tra di loro un autore di fumetti ed una malattia pandemica? Di certo nulla al primo impatto. Nei gialli: le due vittime neanche si conoscono, hanno età diverse, uno ama il golf e l’altra il calcio, abitano in due città diverse, non si sono mai incontrate. Eppure per l’omicida prima e poi per il bravo investigatore c’è un fil rouge che lega i due assassinati.



Anche nel nostro caso abbiamo una persona da una parte eduna malattia dall’altra. Cosa li può legare ? Quale può essere la liaison tra due soggetti così diversi. Ed allora? Se pur non investigatori indaghiamo.

Jacovitti

Jacovitti nativo di Termoli, è un autore di fumettinoto a livello nazionale ed internazionale, conosciuto ed amato perfino dai giapponesiInventore di tanti personaggi quali Cocco Bill, Zorry Kid, Signora Carlomagno etc...

A Termoli gli è stato intestato il nome di una scuolailLiceo Artistico Statale“Benito Jacovitti”.

E più di recente, in suo onore, è stata inaugurata una statua che lo rappresenta con un taccuino in mano, ricordandolo così quando nella vita reale doveva appuntare un idea o abbozzare uno schizzo. E che è stata posizionata nel cuore di Termoli, all’incrocio del Corso Nazionale con Via Umberto.

Ebbene recentemente e per ben due volte questa statua è stata manomessa e danneggiata. Per quantosia venuto a conoscenza dei cittadini, gli autori sono stati un gruppo di giovani. La motivazione: nessuna. Un’azione eseguita da alcuni imbecilli.

Covid

Sappiamo tutto o quasi sull’attuale pandemia:una tragedia planetaria alla quale finora le soluzioni per combatterla sono state vane. Infatti, a fronte dei miglioramenti temporanei dopo il lockdown di marzo – maggio, c’è stato un netto peggioramento della situazione che è quella attuale ed è sotto gli occhi di tutti. In particolare nel Molise i numeri pandemici prima della clausura ponevano la nostra regione tra le più virtuose. Ma ad oggi la situazione è completamente cambiata in peggio, come nel resto del Paese.

Premesso che la situazione è drammatica, si corre ai ripariper curarei danni, ma non c’è una vera e propria strategia. L’errore fondamentale è credere che il nemico sia il virus. Lo è solo in apparenza. Il vero nemico è costituito dagli imbecilli che sono dei veri alleati del virus e rappresentano il fuoco amico per noi umani. A questa tesi, segue qui di seguito la dimostrazione, di cui molte cose sono note.

Il virus vive e si diffonde saltando da una persona all’altra. Ma per fortunanon lo fa per via aerea,ma appoggiandosi su microscopiche goccioline di muco o di saliva emesse da uno starnuto, da un colpo di tosse oppure quando semplicemente parliamo.

Le mascherine ed il distanziamento evitano il traghettamento delle goccioline da una persona all’altra. E senza questo trasferimento il virus muore. E questo è il suo tallone di Achille

Ma qui entrano in gioco gli imbecilli. Senza mascherina e senza distanziamento essi diventano i veri alleati del virus ed i veri nemici dell’umanità. Ma il dramma è che gli idioti, in quanto tali, non lo capiscono. Sono allergici alla logica.

Conclusione

Tutti voi siete già addivenuti al legame che lega Jacovitti al Covid.

Pertanto in questa conclusione non mi resta che mettere in evidenza due caratteristiche degli imbecilli. Sono tanti e possono fare vari tipi di danni: piccoli e grandi.

Ci sono gli imbecilli che potete sfortunatamente impattare ad uno sportello pubblico. E questi possono causare limitati danni personali: irritazione, attacco di bile, perdita di tempo etc…

Poi ci sono quelli che rovinano la statua di Jacovitti e fanno quindi un danno più grande ad un’intera cittadina.

Infine ci sono gli imbecilli che non comprendono l’importanza della mascherina e del distanziamento fisico e diventano i traghettatori del virus e danneggiano l’intera umanità.

Come combatterli? Ma questo è un altro tema.

Luigi De Gregorio