Petacciato, solo alcune classi ancora chiuse il 3 e 4 novembre

PETACCIATO. A seguito dell’ordinanza sindacale n.19 del 27 ottobre 2020 con cui si è disposta la chiusura dell’intero Istituto Comprensivo “Vincenzo Cuoco” per i giorni dal 28 al 30 ottobre scorsi, per procedere alla sanificazione del plesso dato atto che la sanificazione è stata effettuata, visti i continui e costanti contatti con la Asrem e con il dirigente scolastico; dal giorno 3 novembre la scuola sarà regolarmente aperta ad eccezione delle seguenti classi:

Classe 1B Primaria;

Classe 5B Primaria;

Classe 2B Secondaria Primo Grado;

Sezione n. 4 Scuola dell’Infanzia;

le quali resteranno chiuse in via precauzionale per i giorni del 3 e 4 novembre.

in conformità e nel rispetto della profilassi sanitaria concordata con la Asrem competente ed in attesa di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020 e dalla nota Asrem n.0105794 del 29/10/2020.

A renderlo noto il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.